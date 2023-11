Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rehe (ots)

Rehe - Am Montag, den 06.11.2023, gegen 08:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Flucht auf der B255 von Rennerod kommend in Fahrtrichtung Rehe. Hierbei kam ein Tanklastzug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte auf Höhe der Abfahrt Homberg mit der Leitplanke. Dabei entstanden erhebliche Schäden. Sachdienliche Hinweise, insbesondere hinsichtlich des Kennzeichens des flüchten LKW, bitte an die unten aufgeführte Polizeiinspektion Westerburg.

