POL Schwaben Nord: Schadensträchtiger Einbruch

Augsburg (ots) - Hochfeld - Am Dienstag (17.10.2023) versuchten gegen 19.15 Uhr zwei bislang unbekannte Täter in der Hochfeldstraße einen Roller zu entwenden. Hierzu entfernten sie bereits Teile des Rollers. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Diebstahls. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte ...

