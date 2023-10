POL Schwaben Nord: Unfallflucht

Augsburg (ots) - Univiertel - Am Dienstag (17.10.2023) kam es gegen 20.00 Uhr in einer Gaststätte in der Lilienthalstraße zu einem Streit zwischen einer 42-jährigen Frau und ihrem 40-jährigen Bruder. Die beiden gerieten offenbar in eine verbale Auseinandersetzung, weshalb die Polizei informiert wurde. Die stark alkoholisierte Frau zeigte sich während der Sachverhaltsabklärung unkooperativ und kam einem Platzverweis ...

