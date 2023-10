POL Schwaben Nord: 2323 - Israelische Flagge auf Rathausplatz beschädigt

Augsburg (ots) - Eurasburg - Am Montag (16.10.2023), zwischen 06.30 Uhr und 18.30 Uhr, ereignete sich in einem Ortsteil von Eurasburg ein Einbruch. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Brugger ein und durchsuchten mehrere Räume. Es entstand ein Beuteschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Wie üblich ermittelt die Kriminalpolizei Augsburg und bittet unter 0821/323-3810 um Hinweise. Rückfragen bitte an: ...

