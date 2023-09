Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Kriminelle erbeuten Werkzeug

Polizei sucht Zeugen

Trebur (ots)

In der Nacht zum Freitag (1.9.) haben bislang Unbekannte diverse Werkzeuge aus einem weißen Fiat in der Astheimer Straße erbeutet. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Kriminellen an dem Wagen zu schaffen und gelangten so ins Innere. Mit ihrer Beute in Höhe von circa 2.000 Euro suchten sie das Weite. Wem verdächtige Personen aufgefallen sind oder wer sachdienliche Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

