Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Mehrere Beanstandungen bei Verkehrskontrolle

Zivilfahnder nehmen 43-Jährigen und 38-Jährige vorläufig fest

Bensheim (ots)

Zivilfahnder haben am Montag (28.08.) einen 43-Jährigen und eine 38 Jahre alte Frau nach einer Kontrolle in der Schwanheimer Straße vorläufig festgenommen. Gegen 15 Uhr waren die beiden Personen in der Streife in jeweils eigenen Fahrzeugen aufgefallen, nachdem ein Abgleich eines Kennzeichens mit dem polizeilichen Fahndungsbestand einen Treffer ergab. Es folgte die Kontrolle auf einem Parkplatz, bei der die Frau zunächst vergeblich versuchte, zu flüchten. Die mutmaßlichen Gründe für ihr Verhalten waren schnell klar.

Bei der anschließenden Überprüfung stellen die Polizisten fest, dass an beiden Wagen gestohlene Kennzeichenpaare angebracht waren und die Fahrzeuge nicht zugelassen sind. Darüber hinaus konnten beide Personen keinen Führerschein aushändigen und standen erkennbar unter Betäubungsmitteleinfluss. Sie wurden vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Autos stießen die Beamten unter anderem auf ein Nun-Chaku, einen Dolch, Pfefferspray, Kleinstmengen Amphetamin, ein Bolzenschneider sowie drei als gestohlen gemeldete Kennzeichenpaare. Der 43 Jahre alte Festgenommene und seine 38-jährige Begleiterin, die beide aus Groß-Gerau kommen, kamen zur Blutentnahme und für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen auf die Wache. Hier erstatteten die Polizisten Strafanzeige wegen des Verdachts des Diebstahls, der Urkundenfälschung, des Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetzes sowie wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell