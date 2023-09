Groß-Bieberau (ots) - Am frühen Freitagmorgen (1.9.) geriet ein Supermarkt "Am Schaubacher Berg" in das Visier Krimineller. Nach ersten Erkenntnissen schlugen sie gegen 2 Uhr die Scheiben der Eingangstür ein und verschafften sich auf diesem Weg gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum. Dort leerten die Täter die Zigarettenauslagen in noch unbekanntem Ausmaß und ...

