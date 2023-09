Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau: Einbruch in Supermarkt

Täter haben es auf Zigaretten abgesehen

Groß-Bieberau (ots)

Am frühen Freitagmorgen (1.9.) geriet ein Supermarkt "Am Schaubacher Berg" in das Visier Krimineller. Nach ersten Erkenntnissen schlugen sie gegen 2 Uhr die Scheiben der Eingangstür ein und verschafften sich auf diesem Weg gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum. Dort leerten die Täter die Zigarettenauslagen in noch unbekanntem Ausmaß und machten sich mit ihrer Beute auf und davon. Eine infolge des ausgelösten Alarms und nach Verständigung der Polizei sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Beide Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die in diesem Zusammenhang zum Zeitpunkt der Tat, im Vorfeld oder auch anschließend, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die sich auf Personen oder Fahrzeuge beziehen, werden gebeten, sich bei der Kripo in Darmstadt, zu melden (Rufnummer 06151/9690).

