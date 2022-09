Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Trickdiebe im Stadtgebiet aktiv

Pforzheim (ots)

Zu zwei Trickdiebstählen gekommen ist es am Mittwoch und Donnerstag in den Bereichen Wilferdinger Höhe und Südweststadt.

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr wurde ein Senior in der Wilhelm-Becker-Straße von einem Mann angesprochen und gefragt, ob er ihm Geld wechseln könne. Der Angesprochene holte seinen Geldbeutel heraus und kam somit der Bitte des Unbekannten nach. Hierbei griff der Täter unbemerkt in den Geldbeutel des 86-Jährigen und entwendete Bargeld im hohen dreistelligen Bereich. Das Fehlen des Geldes wurde erst im Nachgang bemerkt.

Am Donnerstag, gegen 11 Uhr, wurde eine 83-Jährige in der Jahnstraße von zwei Personen angesprochen und nach dem Weg gefragt. In einem unbeobachteten Moment wurde der Frau der Geldbeutel aus der mitgeführten Tasche gestohlen. Der Schaden liegt im mittleren dreistelligen Eurobereich.

In beiden Fällen wurden die Geschädigten durch eine Handlung oder ein Gespräch abgelenkt und in der Folge ein Diebstahl verübt.

Der Täter im Fall auf der Wilferdinger Höhe wird als 35 bis 40 Jahre alter Mann mit gepflegtem Aussehen und westasiatischem äußeren Erscheinungsbild beschrieben. Er soll unter anderem ein weißes Hemd getragen haben.

In der Jahnstraße wurde die Geschädigte von zwei Personen angesprochen. Beide sollen etwa 30 Jahre alt sein, einen weißen Mund- und Nasenschutz getragen haben, von schlanke Statur sein, zirka 1,7 Meter groß und von südländischem Aussehen. Der Mann war unter anderem mit einer schwarzen dickeren Jacke und die Frau mit einer hellen Jacke bekleidet.

Zeugen zum Tatgeschehen oder Hinweisgeber auf die noch unbekannten Täter im Fall auf der Wilferdinger Höhe wenden sich bitte an das Polizeirevier Pforzheim-Nord, 07231 186-3211; beim Fall in der Jahnstraße an das Polizeirevier Pforzheim-Süd, 07231 186-3311.

Allgemeine Hinweise:

Kennen Sie eine Person nicht oder kommt Ihnen eine Person verdächtig vor, sollten Sie nicht auf deren Wunsch zum Geldwechseln eingehen. Halten Sie die Handtasche geschlossen und tragen sie diese nah am Körper. Führen Sie nicht viel Bargeld mit sich.

Weitere Tipps rund um das Thema Diebstahl erhalten Sie unter folgendem Link der polizeilichen Kriminalprävention: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell