Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Frauen leisten Widerstand

Augsburg (ots)

Univiertel - Am Dienstag (17.10.2023) kam es gegen 20.00 Uhr in einer Gaststätte in der Lilienthalstraße zu einem Streit zwischen einer 42-jährigen Frau und ihrem 40-jährigen Bruder. Die beiden gerieten offenbar in eine verbale Auseinandersetzung, weshalb die Polizei informiert wurde. Die stark alkoholisierte Frau zeigte sich während der Sachverhaltsabklärung unkooperativ und kam einem Platzverweis nicht nach. Die Einsatzkräfte nahmen sie letztlich deshalb in Gewahrsam. Hierbei leistete die Frau Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte. Gegen die Frau wird nun unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Innenstadt - Am Mittwoch (18.10.2023) gegen 04.00 Uhr randalierte eine stark alkoholisierte Frau in einem Hotel in der Hermanstraße. Im Rahmen der Sachverhaltsabklärung verhielt sich die Frau zunehmend aggressiver und griff die Einsatzkräfte an. Die Einsatzkräfte nahmen sie deshalb in Gewahrsam. Gegen die Frau wird nun unter anderem wegen Widerstand und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

