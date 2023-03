POL-PDNR: Obstbäume in Neustadt (Wied) beschädigt, hoher Sachschaden

Linz (ots) - Am Samstag, den 11.03.23 um 00:55 Uhr wurde durch eine Streife der Polizeiinspektion Linz im Bereich des Bahnhofs eine männliche Person einer Kontrolle unterzogen. Es konnte ermittelt werden, dass gegen den 31-jährigen Obdachlosen ein Haftbefehl des Amtsgerichts in Köln vorliegt. Der Mann wurde in Haft genommen und der Haftbefehl vollstreckt. Aufgrund einer Medikamentenintoxikation musste der Straftäter zunächst in einer Entgiftungsstation untergebracht und ...

