POL-PDPS: versuchter Betrug durch WhatsApp-Masche

Pirmasens (ots) - Am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr mussten Mitarbeiter des Kauflands, in der Wiesenstraße, die Polizei alarmieren, da es im Geschäft einen lautstarken Streit zwischen mehreren Familienangehörigen gab. Der Streit schaukelte sich so hoch, dass sogar mit Schokoladentafeln geworfen wurde. Erst durch die Polizei konnten die Streithähne beruhigt werden. (PIPS) Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

