Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Lemwerder verletzt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Eine Radfahrerin ist am Dienstag, 16. Januar 2024, 16:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Lemwerder verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Zur Unfallzeit befuhr eine 68-jährige Frau aus Lemwerder mit einem VW die Ritzenbütteler Straße in Richtung Berne. Sie kollidierte mit einer 18-jährigen Radfahrerin aus Lemwerder, die in die Heimstättenstraße abbiegen wollte. Die Radfahrerin erlitt Kopfverletzungen und galt zunächst als leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Am VW entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 3.500 Euro.

Wer den Unfallhergang beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell