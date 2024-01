POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Glättebedingter Unfall in Ganderkesee +++ Verursacher alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots) - Die nicht an die widrigen Bedingungen angepasste Fahrweise hat am Dienstag, 16. Januar 2024, auf den Autobahnen 1, 28 und 29 zu fünf Unfällen geführt, die in Verbindung mit der Glätte standen. Glücklicherweise blieb es in fast allen Fällen bei (hohen) Blechschäden. Um 01:00 Uhr ist zunächst ein Pkw-Fahrer auf der Autobahn 1 in Cappeln ins ...

mehr