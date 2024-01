POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Glättebedingte Verkehrsunfälle im Zuständigkeitsbereich der Polizei Nordenham (Stand 12:00 Uhr)

Delmenhorst (ots) - Eine Person wurde am Dienstag, 16. Januar 2024, 07:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wardenburg leicht verletzt. Der 61-jährige Mann aus der Gemeinde Hatten befuhr die Wardenburger Straße mit einem Pkw in Richtung Oberlethe. In Höhe der Straße "Im kühlen Grunde" kam ihm ein 24-Jähriger aus Hatten mit einem Kleintransporter mit Anhänger ...

