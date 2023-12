Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Wohnhaus in Ganderkesee ++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Ein Einfamilienhaus im Riedenweg in Ganderkesee war am Sonnabend, 16.12.2023, im Zeitraum 14:00 - 19:00 Uhr das Ziel eines Einbruchs. Nachdem eine Terrassentür gewaltsam überwunden worden war, wurden aus dem Haus mehrere Wertgegenstände entwendet. Personen, die sachverhaltsrelevante Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen, Tel.: 04431/9410, in Verbindung zu setzen.

