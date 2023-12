Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Aufbruch eines SB-Automaten für u. a. E-Zigaretten ++ ein Täter nach Flucht gestellt, ein weiterer Täter flüchtig ++ hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

In der Richtstraße in Delmenhorst kam es am Sonnabend, 16.12.2023, gegen 05:00 Uhr zu einem Aufbruch eines dort aufgestellten SB-Automaten für u. a. E-Zigaretten, bei dem von den beiden flüchtigen Tätern einer im Nahbereich durch die Polizei angetroffen werden konnte. Ein Anwohner war durch laute Geräusche wach geworden, hatte gesehen, dass der in der Nähe aufgestellte SB-Automat aufgebrochen wird und die Polizei verständigt. Bei deren Eintreffen flohen die beiden Täter zu Fuß, wobei im Rahmen der Verfolgung eine dieser Personen im Nahbereich festgestellt und für weitere Maßnahmen zur Dienststelle gebracht werden konnte, während die zweite unerkannt entkam. Der SB-Automat, in dem neben Süßigkeiten und Getränken auch E-Zigaretten angeboten werden, wurde brachial aufgehebelt. Die hierzu genutzte Brechstange sowie ein Müllsack, in dem sich einige E-Zigaretten befanden, wurden von den Tätern am Tatort zurückgelassen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist bislang nicht bekannt. Der festgenommene Täter, bei dem es sich um einen 35-Jährigen aus der Gemeinde Stuhr handelt, wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen u. a. zum noch unbekannten Komplizen dauern an.

