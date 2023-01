Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Schranke am Bahnübergang übersehen - 7500 Euro Schaden verursacht

Leipzig, Torgau (ots)

Gestern Mittag, gegen 12:20 Uhr beschädigte am Bahnübergang in Klitzschen ein Kleintransporter eine Schrankenanlage. Der Fahrer wollte den Bahnübergang überfahren, als sich Schrankenanlage bereits schloss. Die Strecke Leipzig - Torgau musste beidseitig gesperrt werden.

Am 19. Januar, gegen 12:20 Uhr wollte ein Kleintransporter den Bahnübergang am Haltpunkt Klitzschen überqueren. Dabei übersah der Fahrer die sich bereits schließende Schrankenanlage. Der sich nähernde Zug konnte durch den Fahrdienstleiter ca. 500m vor dem Bahnübergang zum Stehen gebracht werden.

Durch die Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7500 Euro am Schrankenbaum und am Unfallfahrzeug.

Die Strecke Leipzig - Torgau musste gesperrt werden. Es kam zu einer Verspätung von 202 Minuten bei fünf Zügen.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen den 68-jährigen Fahrer des Kleintransportes ein. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell