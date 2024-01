POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Polizeieinsatz in der Innenstadt +++ Auseinandersetzung zwischen zwei Parteien +++ Zeugen melden Abgabe von Schüssen

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Am Dienstag, 16. Januar 2024, sind zwei Jugendliche von Mitschülern in einem Delmenhorster Discountmarkt angegriffen und verletzt worden. Der entsprechende Bericht ist hier zu finden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/5693948 Die Auseinandersetzung fand am Mittwoch, 17. Januar 2024, ihre Fortsetzung.

Zunächst meldeten Zeugen gegen 15:45 Uhr über den Notruf der Polizei eine Schlägerei unter mehreren Männern vor einer Spielhalle in der Kirchstraße. Bei Eintreffen der Polizei ergriffen diese die Flucht, konnten aber in unmittelbarer Nähe gestellt werden. Die Ermittlungen ergaben, dass sich die fünf Männer vor der Spielhalle verabredet hatten, um über die Auseinandersetzung von Dienstag zu sprechen. Die Aussprache mündete in eine Auseinandersetzung, in der zwei Tatverdächtige des Vortages, 15 und 17 Jahre alt, und drei andere Männer im Alter von 21 bis 27 Jahren aufeinander einschlugen. Alle fünf Personen zeigten kein Interesse an einer Aufklärung durch die Polizei. Von Amts wegen sind aber Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet worden. Die Männer erhielten die Anweisung, die Innenstadt zu verlassen und am selben Tag nicht mehr aufzusuchen.

Nur eine Stunde später gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Zeugen schilderten eine Auseinandersetzung zwischen einer größeren Personengruppe vor einem Restaurant in der Lange Straße. Sie gaben an, dass mehrere Personen mit Schlagwerkzeugen bewaffnet waren und sprachen sogar von abgegebenen Schüssen. Als die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei kurze Zeit später eintrafen, war die Auseinandersetzung bereits beendet. Als Aggressoren galten acht Männer im Alter von 17 bis 53 Jahren. Auch sie konnten den Streitparteien der ursprünglichen Auseinandersetzung von Dienstag zugeordnet werden. Beim 17-Jährigen handelte es sich um den jungen Mann, der im Discounter geschlagen und getreten wurde.

Verletzte Personen konnten vor Ort nicht festgestellt werden. Allerdings stellte die Polizei diverse Schlagwerkzeuge sicher. Gegen alle acht Männer wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zwei Männer aus der Gruppe waren auch bereits in die erste Auseinandersetzung vor der Spielhalle verwickelt und hatten somit gegen die Platzverweisung verstoßen. Sie wurden in Gewahrsam genommen.

Die Aufklärung der Auseinandersetzung dauert an. Dabei sind auch Videoaufzeichnungen von Interesse, die eventuell von Zeugen gefertigt wurden. Auf einem Video, das der Polizei bereits vorliegt, ist hör- und sichtbar, dass tatsächlich ein Schuss in die Luft abgegeben worden ist. Verantwortlich dafür war eine unbeteiligte Person, die nicht den oben genannten Gruppierungen zugeordnet werden konnte. Die entsprechende Waffe ist vor Ort ebenfalls durch die Polizei gesichert worden. Eingeleitet wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Wer über weitere Videos verfügt, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Wilfried Grieme, Leiter der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch, betont, dass außer dem Staat niemand Zwang ausüben darf. Insbesondere um Schwächere zu schützen und eine Gewaltspirale zu vermeiden, wird in Deutschland durch unabhängige und neutrale Institutionen, den Gerichten, Recht gesprochen. Das eigenmächtige Verfolgen eines empfundenen Unrechts mit körperlicher Gewalt durch den Geschädigten oder seine Familie ist in modernen Rechtsordnungen verboten.

