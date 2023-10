Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Computerbetrug

Mit einer in Mülheim an der Ruhr am Vormittag das 27.02.2023 entwendeten EC-Karte hat ein unbekannter Tatverdächtiger an einem Geldautomaten in Unna Bargeld abgeboben.

Die widerrechtliche Abbuchung wurde am Nachmittag des 27.02.2023 bei der Sparkasse in der Innenstadt an der Bahnhofstraße durchgeführt.

Der Tatverdächtige wurde von einer Videoüberwachungsanlage aufgenommen. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Dortmund veröffentlicht die Polizei nun Lichtbilder des Unbekannten.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit den Lichtbildern des Mannes:

https://polizei.nrw/fahndung/117570

Wer kennt den Tatverdächtigen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

