POL-OE: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Attendorn / Finnentrop (ots) - Am Wochenende sind der Polizei in Olpe ein Wohnungseinbruch in Finnentrop sowie ein Versuch in Attendorn-Ennest gemeldet worden. Zunächst meldete am Freitag (1. Dezember) gegen 20 Uhr ein Bewohner, dass Unbekannte in sein Einfamilienhaus in der Wiesenstraße eingedrungen sind. Nach derzeitigem Erkenntnisstand waren die Bewohner zwischen 14 und 20 Uhr nicht in ihrem Haus. In dieser Zeit ...

mehr