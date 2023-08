Uslar (ots) - USLAR, (go), OT AMELITH, B 241, Sonntag, der 20.08.2023, 20:25 Uhr. Ein 33 jähriger PKW Fahrer aus Höxter befuhr die B 241 von Amelith aus kommend in Richtung Lauenförde. Aufgrund eines defekten Reifens geriet er auf die gegenüberliegende Straßenseite und touchierte einen Leitpfosten. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Straßenmeisterei wurde informiert. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar ...

mehr