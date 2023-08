Bad Gandersheim (ots) - Kreiensen, Bahnhof, 19.08.2023, 23:35 Uhr Zur angegebenen Tatzeit haben zwei 25-jährige aus Seesen am Bahnhof in Kreiensen ein Geländer durch Tritte beschädigt. Ein zufällig am Bahnhof in seiner Freizeit befindlicher Polizeibeamter hatte die Tat beobachtet und die Kollegen gerufen. Diese stellten die Personalien der beiden alkoholisierten Täter fest. Ein Strafverfahren wegen gemeinschädlicher ...

