POL-NOM: Kennzeichendiebstahl an Fahrzeugen entlang der Bundesstraße

19.08.2023 01:00

bis: 19.08.2023 08:00 NEANSEN - An d. Bundesstraße

NAENSEN ( Fi ) -

In der Nacht vom 19. August 2023, zwischen 01:00 Uhr und 08:00 Uhr, ereignete sich in Naensen entlang der Bundesstraße ein Vorfall, bei dem die Kennzeichen von zwei dort abgestellten Fahrzeugen gestohlen wurden.

Die Polizei bittet die Bewohnerinnen und Bewohner der Region um Mithilfe: Falls jemand in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Aktivitäten in der Nähe der Bundesstraße in Naensen beobachtet hat, wird darum gebeten, sich umgehend an die örtliche Polizeidienststelle zu wenden.

