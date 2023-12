POL-OE: Diebstahl von Plastikkisten

Kirchhundem (ots) - Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person hat sich am Donnerstag (30. November) gegen 12:20 Uhr auf der Hundemstraße ereignet. Dabei befuhr ein 20-jähriger Autofahrer die L 553 in Richtung Lennestadt. Zeitgleich wollte eine 85-jährige Pkw-Fahrerin aus einer Parklücke in Höhe eines Geldinstitutes ausparken. Dabei kollidierten die Fahrzeuge. Das Auto des jungen Manns kam durch den Aufprall nach ...

mehr