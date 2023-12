Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 20-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Kirchhundem (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person hat sich am Donnerstag (30. November) gegen 12:20 Uhr auf der Hundemstraße ereignet. Dabei befuhr ein 20-jähriger Autofahrer die L 553 in Richtung Lennestadt. Zeitgleich wollte eine 85-jährige Pkw-Fahrerin aus einer Parklücke in Höhe eines Geldinstitutes ausparken. Dabei kollidierten die Fahrzeuge. Das Auto des jungen Manns kam durch den Aufprall nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem auf dem Parkstreifen abgestellten Pkw. Der 20-Jährige kam leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An allen Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe waren zudem Mitarbeitende des Landesbetriebs Straßen NRW vor Ort.

