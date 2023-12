POL-OE: Einbruch in Firmengebäude

Wenden (ots) - Ein Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Mittwoch (29. November) gegen 09:10 Uhr auf Koblenzer Straße in Gerlingen ereignet. Dabei befuhren ein 60-jähriger Lkw-Fahrer und ein 46-jähriger Pkwfahrer hintereinander die Straße in Richtung Rothemühle. Der 60-Jährige beabsichtigte mit seinem Lkw nach links, in den Meisenweg einzubiegen. Dafür musste er verkehrsbedingt sein Fahrzeug ...

