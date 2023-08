Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreisgebiet Wesel - witterungsbedingte Einsätze im Kreisgebiet

Wesel (ots)

Am Dienstag, den 02.08.2023, kam es aufgrund der Wetterlage im Zeitraum von 14.50 bis 17.45 Uhr, zu einer Vielzahl polizeilicher Einsätze. Dabei ging es zumeist um Gefahrenstellen, die durch heftigen Regen und starke Winde verursacht wurden. Im Stadtgebiet Dinslaken entstand, bedingt durch die Niederschläge, ein hohes Einsatzaufkommen aufgrund auftretender Gefahrenstellen im öffentlichen Verkehrsraum. Bei der Einsatzbewältigung wurden kurzfristig Straßen, bis zur Gefahrenbehebung, gesperrt. In der Ortslage Moers-Kapellen kam es durch starke Winde zu erheblichen Schäden. Dabei wurden ganze Hausdächer angehoben oder beschädigt, Bäume entwurzelt und Fahrzeuge beschädigt. Die Schadenshöhe im Bereich Moers kann derzeit nicht genau ermittelt werden. Auch hier wurden Straßen für die Dauer der Aufräumarbeiten gesperrt. Teilweise dauern die Absperrungen noch an.

Glücklicherweise kamen Personen nicht zu Schaden.

