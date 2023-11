Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall zwischen Lkw und Pkw

Wenden (ots)

Ein Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Mittwoch (29. November) gegen 09:10 Uhr auf Koblenzer Straße in Gerlingen ereignet. Dabei befuhren ein 60-jähriger Lkw-Fahrer und ein 46-jähriger Pkwfahrer hintereinander die Straße in Richtung Rothemühle. Der 60-Jährige beabsichtigte mit seinem Lkw nach links, in den Meisenweg einzubiegen. Dafür musste er verkehrsbedingt sein Fahrzeug anhalten. Auf der winterglatten Fahrbahn gelang es dem ihm folgenden Autofahrer nicht rechtzeitig, seinen Wagen abzubremsen. Dadurch stießen die beiden Fahrzeuge gegeneinander. Der 60-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

