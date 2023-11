Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wintereinbruch im Kreis Olpe: Zahlreiche Einsätze durch Schnee und Glätte

Olpe (ots)

Auch der Winter ist im Kreis Olpe angekommen: Seit Montagmittag (12 Uhr) haben Schnee und Glätte den Verkehr im Kreis Olpe erheblich beeinträchtigt und sorgten für zahlreiche Einsätze der Polizei und der Feuerwehr.

Bis zum frühen Dienstagmorgen (8 Uhr) zählte die Polizei rund 60 witterungsbedingte Einsätze. In den meisten Fällen waren Bäume auf Straßen gestürzt. Zudem standen mehrere Lkw quer und behinderten den Verkehr.

Insgesamt ereigneten sich 18 Unfälle mit Sachschäden, bei denen in den meisten Fällen die Fahrzeuge durch die winterlichen Verhältnisse ins Rutschen gerieten und von der Fahrbahn abkamen.

Einige Straßenabschnitte waren durch die Wetterlage zeitweise gesperrt.

Unter den witterungsbedingten Unfällen waren im Kreis Olpe auch drei Unfälle, bei denen Personen verletzt wurden.

Der erste witterungsbedingte Verkehrsunfall ereignete sich am Montag (27. November) gegen 12:30 Uhr auf der Rahbacher Höhe. Hier befuhr eine 39-jährige Autofahrerin die B 517 in Richtung Littfeld. Dabei geriet sie auf der schneebedeckten Fahrbahn mit ihrem Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw. Die 39-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Ein Notarzt behandelte die Pkw-Fahrerin vor Ort. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Die Straße war für rund zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt.

Am Montagabend (27. November) ereignete sich gegen 18:25 Uhr auf der K 10 ein weiterer Verkehrsunfall. Dabei befuhr eine 60-jährige Autofahrerin die Straße aus Olpe kommend in Richtung Thieringhausen. Sie verlor auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw. Ihr Fahrzeug kollidierte schließlich mit einer Leitplanke. Durch den Zusammenstoß wurde die Autofahrerin leicht verletzt. An dem Auto entstand Sachschaden im vierstelligen, an der Leitplanke lag dieser im dreistelligen Eurobereich.

Auch heute Morgen (28. November) war es weiterhin glatt auf den Straßen im Kreis Olpe: Gegen 07:20 Uhr kollidierte ein 20-jähriger Pkw-Fahrer auf der Plettenberger Straße in Lichtringhausen mit einer Straßenlaterne. Er befuhr die Straße in Richtung Attendorn und verlor die Kontrolle über seinen Pkw. Der 20-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Pkw sowie an der Straßenlaterne entstand Sachschaden im jeweils dreistelligen Eurobereich.

