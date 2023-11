POL-OE: Weihnachtsbäume verloren

Wenden (ots) - In insgesamt drei Objekte sind unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag (23. November) auf Freitag (24. November) eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelangten die Täter in einen Gasthof und zwei Werkstätten. In zwei Fällen verschafften sie sich Zugang zu den Räumen, indem sie die Fenster beschädigten. In den Werkstätten durchsuchten die Unbekannten Schränke und Büroräume. Ob in ...

