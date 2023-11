Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrüche in drei Betriebe

Wenden (ots)

In insgesamt drei Objekte sind unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag (23. November) auf Freitag (24. November) eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelangten die Täter in einen Gasthof und zwei Werkstätten. In zwei Fällen verschafften sie sich Zugang zu den Räumen, indem sie die Fenster beschädigten.

In den Werkstätten durchsuchten die Unbekannten Schränke und Büroräume. Ob in diesen Fällen etwas entwendete wurde, ist unklar und Teil der Ermittlungen. Ebenso ist unklar, wie die Unbekannten in die Gaststätte eingedrungen sind. Dort wurde eine Geldkassette mit Bargeld gestohlen.

Ob alle drei Einbrüche in Zusammenhang stehen, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

