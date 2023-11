POL-OE: Pkw-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Attendorn (ots) - Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitag (24. November) gegen 7 Uhr auf der K 17 in zwischen Bremge und Repe ereignet. Dabei befuhr ein 21-jähriger Autofahrer die Straße in Richtung Repe. An dem Abzweig in Richtung Bürberg verlor der Fahranfänger die Kontrolle über seinen Pkw und kam mit diesem nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto rollte eine Böschung herunter, touchierte auf einer Wiese einen ...

