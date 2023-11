Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall zwischen Traktor und Pkw

Attendorn (ots)

Attendorn- Ein Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Pkw hat sich am Freitag (24. November) gegen 07:40 Uhr auf der L 880 in Niederhelden ereignet. In Höhe des Abzweigs wollte ein 20-jähriger Treckerfahrer mit seinem Fahrzeug nach links in Richtung Helden fahren. Ihm entgegen kam eine 60-jährige Pkw-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Dabei wurde die Autofahrerin verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im insgesamt fünfstelligen Eurobereich. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Landstraße gesperrt.

