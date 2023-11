Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gemeinsame Presseerklärung der Kreispolizeibehörde Olpe und Staatsanwaltschaft Siegen

Finnentrop-Heggen (ots)

Am Samstag (18. November) kam es gegen 02:43 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Finnentrop-Heggen (ursprüngliche Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65852/5652114).

Am Donnerstag (23. November) fand diesbezüglich eine Obduktion und die Hinzuziehung eines Brandsachverständigen statt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird Fremdverschulden ausgeschlossen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Brand in der Küche im Bereich eines Herdes entstand.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell