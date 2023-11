Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit E-Scooter

Attendorn (ots)

Am Montag (27. November) hat sich gegen 05:45 Uhr auf der Röntgenstraße in Ennest ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 40-Jähriger befuhr mit einem E-Scooter zunächst die Straße "Zum Langen Acker" und dann an der Kreuzung "Benzstraße / Neue Straße" weiter geradeaus auf die Röntgenstraße. Nach eigenen Angaben fuhr dort ein unbekannter Pkw-Fahrer von hinten so nah an ihn heran, dass er erschrak und mit dem Roller stürzte. Er verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung verlassen konnte.

Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass der E-Scooter nicht über einen gültigen Versicherungsschutz verfügte. Die Polizeibeamten schrieben eine entsprechende Anzeige.

Zur Klärung des Unfalls benötigt die Polizei weitere Zeugen. Diese können sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 02761-9269-4120 melden.

