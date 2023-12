Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Einfamilienhaus

Olpe (ots)

Ein Tageswohnungseinbruch hat sich am Donnerstag (30. November) zwischen 12:15 Uhr und 18:30 Uhr in der Görresstraße ereignet. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die unbekannten Täter über die Terassentür in die Wohnräume eindrangen. Anschließend durchsuchten sie mehrere Zimmer und entwendeten Geld und Schmuck. Es entstand ein Beute- und Sachschaden im insgesamt vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Die Polizei nimmt den Einbruch noch einmal zum Anlass, auf das Thema Einbruchschutz hinzuweisen: Mit Beginn der "dunklen Jahreszeit" beginnt die Hochsaison der Einbrecher. Für Kriminelle ist es leicht zu sehen, wann Anwohnerinnen und Anwohner Zuhause sind und wann nicht. Wer sich schützen möchte, kann sich auf der Internetseite: https://olpe.polizei.nrw/kriminalpraevention-im-kreis-olpe informieren. Unsere Berater der Einbruchsprävention der Kreispolizeibehörde Olpe stehen ebenfalls für Fragen unter der Telefonnummer 02761-9269-6131 zur Verfügung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell