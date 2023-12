POL Schwaben Nord: Körperverletzung mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Montag (04.12.2023) gegen 22.45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Kurt-Schumacher-Straße einen Pkw. Der 53-jährige Fahrer war alkoholisiert. Da der Mann Auffälligkeiten in seinem Fahrverhalten zeigte, kontrollierten Einsatzkräfte den Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa einem Promille. Die Einsatzkräfte veranlassten deshalb eine Blutentnahme bei dem Mann und ...

mehr