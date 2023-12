POL Schwaben Nord: Einbruch

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Freitag (01.12.2023) ereignete sich ein Raub. Ein Mann wurde schwer verletzt. Gegen 17.45 Uhr wurde ein 29-jährigen Mann in der Schwarzenbergstraße von vier bis fünf unbekannten Männern körperlich angegangen und das Handy geraubt. Anschließend flüchteten die unbekannten Männer in unbekannte Richtung. Der 29-Jährige wurde durch den körperlichen Angriff schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Wie üblich ...

