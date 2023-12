POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Innenstadt - Im Zeitraum vom Samstag (02.12.2023), 19.30 Uhr, bis Sonntag (03.12.2023), 08.40 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Zahnarztpraxis am Willy-Brandt-Platz und entwendeten Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Innenstadt - Am Samstag (02.12.2023), gegen 04.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte in der Seitzstraße ein. In der Gaststätte entwendeten sie das darin befindliche ...

mehr