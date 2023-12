Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Sachbeschädigungen

Augsburg (ots)

Oberhausen - Vermutlich am Samstag (02.12.2023), gegen 21.00 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter die Heckscheibe eines in der Ulmer Straße geparkten Renault ein. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Oberhausen - Im Zeitraum von Freitag (01.12.2023), 13.00 Uhr bis Samstag (02.12.2023), 09.30 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter einen in der Zimmermannstraße abgestellten Renault. Der Sachschaden wird auf circa 3.500 Euro geschätzt. Bärenkeller - Im Zeitraum vom Freitag (01.12.2023), 22.00 Uhr bis Samstag (02.12.2023), 07.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Eingangstüre eines Mehrfamilienhauses im Heckenrosenweg. Es entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro. Oberhausen - Am Freitag (01.12.2023) schlug ein bislang unbekannter Fahrradfahrer beim Abbiegen gegen den Außenspiegel eines vorbeifahrenden Pkw. Gegen 18.15 Uhr bog ein 28-jähriger Pkw-Fahrer von der Ulmer Straße rechts in die Neuhäuser Straße ein. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer fuhr rechts an dem Pkw vorbei und schlug gegen den Außenspiegel des Pkw. Der Außenspiegel wurde hierbei beschädigt. Der Fahrradfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden von circa 300 Euro zu kümmern. Zeugen, die zu den Fällen Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2510 mit der Polizeiinspektion Oberhausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell