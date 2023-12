Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Einbrüche

Augsburg (ots)

Innenstadt - Im Zeitraum vom Samstag (02.12.2023), 19.30 Uhr, bis Sonntag (03.12.2023), 08.40 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Zahnarztpraxis am Willy-Brandt-Platz und entwendeten Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Innenstadt - Am Samstag (02.12.2023), gegen 04.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte in der Seitzstraße ein. In der Gaststätte entwendeten sie das darin befindliche Bargeld sowie andere Gegenstände. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Innenstadt - Im Zeitraum vom Donnerstag (30.11.2023), 16.00 Uhr, bis Freitag (01.12.2023), 08.15 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Bürogebäude Am Mittleren Moos ein. Es entstand ein Diebstahlschaden im unteren vierstelligen und ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-3810 an die Kriminalpolizei Augsburg zu wenden.

