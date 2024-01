Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Zwei Personen wurden am Mittwoch, 17. Januar 2024, gegen 18:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 40-jähriger Mann aus Bremen mit einem Kleintransporter die Wildeshauser Straße in Richtung Ganderkesee. An der Anschlussstelle Deichhorst wollte er nach links auf die Autobahn 28 in Richtung Bremen auffahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 36-Jährigen aus Bakum, die die Straße mit einem Seat in Richtung Delmenhorst befuhr.

Beide wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und von Rettungskräften versorgt. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von mindestens 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell