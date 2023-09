Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Auf frischer Tat erwischt

Mutterstadt (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte in der Nacht von Sonntag auf Montag ein 55-jähriger aus Mutterstadt ermittelt werden, der kurz zuvor im Bereich Blockfeldstraße offenbar mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt hatte. Die Beschädigungen reichten von zerstochenen Fahrzeugreifen über Kratzer im Lack bis hin zu dem Aufbringen von Substanzen auf Motorhauben. Bisher konnten vier beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden, mit einem geschätzten Gesamtschaden von circa 5.000 Euro. Die Ermittlungen zu dem genauen Tathergang wurden aufgenommen. Weitere potentiell Geschädigte, die in der Nacht von Sonntag auf Montag ihr Fahrzeug an der genannten Örtlichkeit geparkt hatten und nun einen frischen Schaden an diesem festgestellt haben werden gebeten, sich telefonisch unter 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

