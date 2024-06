Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in Fuldatal mit drei Verletzten: Keine Hinweise auf Brandstiftung

Kassel (ots)

Fuldatal-Ihringshausen (Landkreis Kassel): Am Sonntagnachmittag kam es gegen 16:45 Uhr in Fuldatal-Ihringshausen zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude. Dabei waren zwei Bewohner, eine 64-Jährige und ein 76-Jähriger, sowie ihr 14-jähriger Enkelsohn verletzt und anschließend von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht worden. Alle drei Verletzten konnten das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen. Durch das Feuer, das im Bereich des Kellergeschosses und der Hochparterre brannte, war ein Gebäudeschaden von ca. 50.000 Euro entstanden. Die Ermittlungen zur Brandursache werden beim für Brände zuständigen Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt. Die Kriminalbeamten haben die Brandstelle am gestrigen Montag aufgesucht und die Ermittlungen zur Brandursache fortgesetzt. Wie sie berichten, ist die genaue Ursache für das Feuer noch nicht abschließend geklärt. Jedoch liegen ihnen momentan keinerlei Hinweise auf eine Brandstiftung vor. Ob ein technischer Defekt die Ursache des Brandes war, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

