Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 22.02.2024: Verkehrsunfälle in Edemissen und Vechelde

Peine (ots)

Gegen 13:30 Uhr am 21.02. kam eine 22-jährige VW-Fahrerin in Vechelde von der Straße ab. Die Frau war auf der Köchinger Straße unterwegs, kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei drei am Straßenrand geparkte Autos. An zwei VW und einem BMW entstand dabei teils erheblicher Sachschaden. Die Fahrerin wurde nicht verletzt.

Ebenfalls ein geparktes Auto ist am 21.02. in Edemissen beschädigt worden. In der Straße am Mühlenberg, vor der Grundschule, ist ein geparkter roter VW T-Roc angefahren worden. Der Wagen war zwischen 07:00 Uhr und 15:00 Uhr auf einem Parkplatz vor der Schule abgestellt. Am Nachmittag stellte die Eigentümerin Beschädigungen hinten rechts am Wagen fest. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Edemissen unter 0 5176 97648-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell