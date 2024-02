Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.02.2024. Einladung von Vertreterinnen und Vertretern der Medien.

Salzgitter, Peine, Wolfenbüttel (ots)

Anlässlich der Vorstellung des neuen Leiters des Zentralen Kriminaldienstes, Herrn Kriminaldirektor Andreas Alder, laden wir Sie herzlich am 01.03 2024 um 11 Uhr in die Dienststelle nach Salzgitter Lebenstedt in die Joachim-Campe-Straße 21 ein.

Zur Organisation des Termins bitte ich um eine Anmeldung unter der Mailadresse pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de.

Über Ihr Erscheinen würden wir uns sehr freuen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell