POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 20.02.2024 - Alkoholisierter Autofahrer gestoppt

Peine (ots) - Täter gelangten in einen Imbiss. Peine, Stederdorf, Dieselstraße, 17.02.2024, 11:00 Uhr-19.02.2024, 07:30 Uhr. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich den gewaltsamen Zugang in den Lagerraum eines Imbiss und erbeutete im Tatverlauf Lebensmittel. Der entstandene Schaden beläuft sich in einer mittleren dreistelligen Höhe. Zeugenhinweise sind bitte ...

