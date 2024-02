Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.02.2024.

Peine (ots)

Täter gelangten in einen Imbiss.

Peine, Stederdorf, Dieselstraße, 17.02.2024, 11:00 Uhr-19.02.2024, 07:30 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich den gewaltsamen Zugang in den Lagerraum eines Imbiss und erbeutete im Tatverlauf Lebensmittel. Der entstandene Schaden beläuft sich in einer mittleren dreistelligen Höhe. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 999-0 zu richten.

