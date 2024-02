Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 20.02.2024 - LKW im Graben

Wolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt, B82/K11, 20.02.24, 06:05 Uhr

Bei Schöppenstedt ist es heute in den frühen Morgenstunden zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Der Fahrer eines LKW befuhr die B82 aus Richtung Schöppenstedt in Richtung Groß Dahlum. An der Einmündung zur K 11 kam der LKW aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, rutschte in den Graben und kam dort zum Liegen.

Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Die B82 musste mit Beginn der Unfallaufnahme in beide Richtung voll gesperrt werden. Die Sperrung wird aufgrund der Bergung noch bis in die frühen Abendstunden andauern. Beladen war der LKW mit einer großen Menge Getränke-Glasflaschen, was die Bergung zusätzlich erschwert.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell